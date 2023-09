Voting zum Herzensverein: Ihre Stimme zählt!

Verein plus minus [+/-]: Der Kern des Vereins „plus minus [+/-]“ besteht aus einer dreiköpfigen Musikformation, zählt aber inzwischen bereits über 80 Mitglieder. Alle Mitgliedsbeiträge sowie der Überschuss aus den eingespielten Gagen werden jährlich an Kärntner in Not gespendet. Die Bandmitglieder verdienen nichts an den Gigs, sondern lassen den Erlös dem guten Zweck zukommen. So wurden seit 2017 fast 20.000 Euro an Kärntner Familien gespendet, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat.