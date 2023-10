„Herbstmesse ist wieder im Aufwärtstrend“

Nach einem letzten starken Andrang schlossen am Sonntag um 18 Uhr die Pforten der 89. Innsbrucker Herbstmesse. 32.500 Besucher waren an den fünf Tagen auf dem Gelände. „Es freut mich sehr, dass wir einen so positiven Aufwärtstrend verzeichnen dürfen, die Messelust ist in Tirol wieder deutlich spürbar“, resümiert Christian Mayerhofer, Chef der Congress Messe Innsbruck (CMI). Erlebnis, Shopping und Familie hatte man als zentrales Motto ausgerufen.