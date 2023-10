„Absurd!“ Ex-FIFA-Chef geht auf FIFA los

„Abgesehen davon hätte die Weltmeisterschaft 2030 historisch bedingt ausschließlich nach Südamerika gehört“, meinte Blatter. Die erste WM hatte genau 100 Jahre davor, 1930, in Uruguay stattgefunden. Die WM in sieben Jahren wird nun aber primär in Spanien, Portugal und Marokko über die Bühne gehen, wie FIFA-Chef und Blatter-Nachfolger Gianni Infantino am Mittwoch erläuterte. Je eine Partie steigt zum Auftakt in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Durch die Entscheidung, nur diese eine Bewerbung für 2030 zuzulassen, dürfte das FIFA-Council den Weg zu einer WM 2034 in Saudi-Arabien freigemacht haben.