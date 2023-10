Unbekannte erschossen Mäusebussard in seinem Nest

Vergangenen Mai wurde ein Mäusebussard in seinem Nest in Niederösterreich tot aufgefunden. Auch zwei Jungtiere, die verhungert sein dürften, lagen tot neben dem Vogel. Nun ist klar: Unbekannte hatten den Greifvogel brutal in seinem Nest erschossen. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur.