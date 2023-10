Mario Leiter will in die Landesregierung

Dass Mario Leiter die scheidende Vorsitzende Gabriele Sprickler-Falschlunger (67) beerben würde, stand bereits seit Wochen fest, am Samstagvormittag wurde die Ablöse beim Parteitag in Bregenz nun auch offiziell besiegelt. Mit 88,7 Prozent der Stimmen wurde der 59-Jährige von den Delegierten zum neuen Landeschef gewählt - ein durchaus respektables Ergebnis angesichts der diversen Grabenkämpfe in den vergangenen Jahren. Letztlich war es ja auch einer dieser Grabenkämpfe, der Sprickler-Falschlunger vor zwei Jahren dazu bewogen hatte, aus der Polit-Pension zurückzukehren, um die zerstrittene Partei wieder zu einen. Nicht zuletzt aufgrund dieses Verdienstes schlug der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch am Landesparteitag vor, Sprickler-Falschlunger zur Ehrenvorsitzenden zu machen - diesem Wunsch wurde am Ende auch einstimmig entsprochen.