„Unfall-Faker“ zu Geldstrafe verurteilt

Über diese Geschichte hat im Sommer das ganze Ländle gesprochen: Am 8. August wird ein 54-jähriger Hotelier mitten in Schruns von einem Mercedes angefahren, an dessen Steuer ein 74-jähriger Mann saß. So schien es jedenfalls auf den ersten Blick. Dann aber tauchte ein Video auf, in welchem eindeutig dokumentiert ist, dass der Hotelier offenbar absichtlich in das Auto sprang. Plötzlich wurde das vermeintliche Opfer zum potenziellen Täter, am Ende der Ermittlungen stand schließlich eine Anklage wegen „fälschlicher Beschuldigung einer mit Strafe bedrohten Handlung“. Was der Sache zusätzlich Brisanz verlieh: Die beiden Männer kennen sich, sie sind berufliche Kontrahenten und in inniger Feindschaft verbunden.