Ehemaliger Bundespräsident Heinz Fischer wird 85

Ab und an meldet sich Fischer daher in demokratiepolitisch relevanten Fragen zu Wort. Heuer etwa in der Diskussion um eine Abwählbarkeit des Nationalratspräsidenten oder in der Frage um die künftige Weisungskette in der Justiz. Auch im offenen Machtkampf um den SPÖ-Vorsitz stellte er sich öffentlichkeitswirksam hinter Ex-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. An dieser Partizipation wird sich auch in Zukunft wohl nicht so schnell etwas ändern, gilt der Jubilar doch als Prototyp eines Vollblutpolitikers.