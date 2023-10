Statt mit dem Nachwuchs nun am Platz mit Vätern

Der nicht schwerfiel. „Es war eine Umstellung, weg von Wien und der Familie zu sein. An freien Wochenenden hab ich aber eh eine Fahrgemeinschaft mit Max Fahler und Yannick Oberleitner.“ In Graz musste sich Holzhacker nach Jahren im Nachwuchsfußball doch an etwas gewöhnen. „Es war Neuland für mich, mit Erwachsenen und Familienvätern zu spielen!“