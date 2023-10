WM-Bronze! Nächstes Edelmetall für Dengg

Großereignisse und Elena Dengg - das passt! Die Mariapfarrerin (-70 kg) ließ sich am Freitag auch von einer leichten Verkühlung nicht einbremsen und agierte auf der Matte im portugiesischen Odivelas in Topform. Erst im Halbfinale war gegen die Japanerin Mayu Honda Endstation. Das Duell um Platz drei sollte einem Deja-Vu gleichen. Auf den Tag genau vier Wochen seit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der U21-EM in Den Haag - und wieder gegen die Schweizerin April Lynn Fohouo.