Stiefsohn mit Tritten und Schuhlöffel attackiert

„Ich habe einfach mein Hirn runtergefahren. Es tut mir sehr leid“, gab er zu Protokoll. In Wirklichkeit habe er nur vor seinen Schwierigkeiten flüchten und sich in der nahe gelegenen Au verstecken wollen. Was der schmächtige 50-Jährige allerdings nicht mehr weiß ist, dass er sich in feinster „Bud-Spencer-Manier“ vor der Polizei aufgebäumt hatte. Zehn Beamte samt Spezialkräften waren nötig, um den Mann schließlich unter Kontrolle zu bringen.