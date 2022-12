Ausgestopfter Gepard blieb beim Zoll hängen

Zur Übergabe der gepunkteten Ware kam es aber nicht, denn dem Deutschen fehlte für die Einfuhr eine bestimmte Genehmigung, nämlich die sogenannte CITES-Bewilligung. Diese ist dann vonnöten, wenn es um vom Aussterben bedrohte Tiere geht. Das internationale Artenschutzabkommen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), auch bekannt als «Washingtoner Artenschutzabkommen», regelt den Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten sowie mit Produkten, die aus solchen Tier- und Pflanzenarten hergestellt worden sind.