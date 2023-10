Lernstoff, Schulbeginn: Schülerwünsche an Minister

Im Februar hat das Bildungsministerium einen Beteiligungsprozess angekündigt, über den Schüler erstmals von Anfang in die Erstellung der Lehrpläne eingebunden werden sollen. Bisher konnten sie erst Stellung nehmen, wenn die Lehrpläne schon ausgearbeitet waren. Die ersten Ergebnisse des Projekts liegen nun vor, konkret zum Lehrplan für die Kaufmännischen Schulen. Am Donnerstag wurde der Jugendbericht an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) übergeben.