Grenzschutz: Kurz kritisiert deutsche Asylpolitik

In Deutschland ist eine hitzige Asyldebatte entbrannt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ließ mit einer Forderung nach einer Begrenzung der Migration aufhorchen und erntete prompt Kritik seitens der Linkspartei. Nun schaltete sich überraschend auch Sebastian Kurz in die Debatte ein. In einem Interview ging Österreichs Ex-Bundeskanzler mit der Bundesregierung in Berlin hart ins Gericht. „Das deutsche Außenministerium hat offenbar nicht das Ziel einer restriktiven Migrationspolitik oder die Außengrenzen effektiv zu schützen“, betonte Kurz. Gleichzeitig warnte er vor einer gewaltigen Migrationswelle nach Europa.