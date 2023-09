Migranten-Streit: Musk stichelt gegen Deutschland

Meloni schreibt Brief an Scholz

Die Kommentare Musks fielen vor dem Hintergrund der jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Berlin und Rom über Flüchtlingshelfer im Mittelmeer. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte in einem Brief an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz kritisiert, dass die deutsche Regierung Organisationen, die sich in Italien um Bootsmigranten kümmern, finanziell unterstützen will. Rom betrachte dies als Einmischung in innere Angelegenheiten. Das Auswärtige Amt hatte im Gegenzug darauf verwiesen, dass damit ein Beschluss des Bundestags umgesetzt wird.