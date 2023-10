Linke wirft Steinmeier Angriff auf Demokratie vor

Asylzahlen begrenzen: Steinmeier fordert überparteiliche Zusammenarbeit

Steinmeier hatte sich am Montagabend in der ARD für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen in Deutschland ausgesprochen und alle demokratischen Parteien zur Zusammenarbeit dabei aufgerufen. Derzeit sei die Politik noch im Wahlkampfmodus wegen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern.