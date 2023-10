Online-Käufe: Überweisung nicht immer das Beste

Keine Rückbuchung möglich

Im Gegensatz zu einer Kreditkartenzahlung lässt sich eine Überweisung in der Regel nämlich nicht rückgängig machen, was auch die Internet Ombudsstelle auf Anfrage der Ombudsfrau bestätigt. Das sei nur in wenigen Ausnahmefällen möglich, z.B. wenn man die Bank innerhalb weniger Stunden kontaktiere. Ein bereits überwiesener Betrag kann nur mit Zustimmung des Zahlungsempfängers rückgebucht werden. Deshalb raten die Experten bei Online-Käufen generell von Überweisungen ab.