Aus für Amtsgeheimnis: „Transparenter Staat“ kommt

Informationsfreiheit soll 2025 in Kraft treten

Vor der öffentlichen Präsentation wurde das Paket den Parlamentsfraktionen vorgestellt. Ob diese zustimmen, ist noch offen. In der Vergangenheit hatte sich die SPÖ wiederholt für die Umsetzung eines solchen Informationsfreiheitsgesetzes ausgesprochen, eine Zustimmung der FPÖ gilt als eher unsicher. Beschlossen werden soll das Gesetz so rasch wie möglich, in Kraft treten sollen die neuen Bestimmungen laut Regierungsplänen dann im Jahr 2025.