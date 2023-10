4000 Verkehrssünder in ersten Schulwochen ertappt

Lob für viele Fahrzeuglenker

In Summe wurden im Rahmen der Schulwegsicherung fast 4000 Verkehrssünder ertappt. In über 90 Prozent der Fälle handelte es sich dabei um Geschwindigkeitsübertretungen. „Auch wenn die Polizei in den ersten Wochen nach Schulbeginn etliche Übertretungen ahnden musste, so kann dennoch ein positives Gesamtresümee gezogen werden. Der überwiegende Teil der Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker verhält sich insbesondere im Nahbereich von Schulen und Kindergärten sehr verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll“, so die Polizei.