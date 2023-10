Umwidmungskaiser | Tapferes Stalking-Opfer

Tapferes Stalking-Opfer. Sie gilt als aufstrebender Schlagerstar, hat bereits viele Fans. Doch darunter ist auch zumindest einer, der ihr das Leben zur Hölle macht: Natalie Holzner leidet unter einem Stalker. Gipfel seiner bösen Aktionen: Er schenkte „seinem Star“ ein Häferl, in den ein Herz eingraviert war - samt Peilsender. Am Montag stand der Stalker vor Gericht - und wurde freigesprochen. Jetzt sprach die Sängerin mit „Krone“-Redakteurin Eva Stockner darüber. Die Verfolgte zeigt sich traurig, wütend und „tief enttäuscht vom System“. Anderen Stalking-Opfern rät sie dennoch tapfer, nicht aufzugeben, sich nicht entmutigen zu lassen. Den Gerichten muss man raten, Stalker nicht einfach davonkommen zu lassen. Egal ob es Fans sind, die in ungebührlicher Weise Prominente verfolgen oder einfach schwer beleidigte Abgewiesene in gescheiterten Beziehungen.