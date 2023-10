Wiener FPÖ führt Umfrage im Gemeindebau durch

Wer in einem Gemeindebau wohnt und in den kommenden Tagen nicht zu Hause angetroffen wird, kann auch online an der Umfrage teilnehmen. Zudem soll der Besuch nur ein erster Schritt sein. Auch Genossenschaftsmieterinnen und Genossenschaftsmietern soll eine Gelegenheit zum Mitmachen gegeben werden. In diesem Bereich würden oft hohe Betriebskostenabrechnungen für Ärger sorgen, sagte Nepp. „Wir wollen, dass der Wiener Gemeindebau wieder zur Wohlfühloase wird.“