TikToker gehen mit Videos beim Müllsammeln viral

Weltweite Inspiration

Die Aktionen kommen im Netz mittlerweile so gut an, dass sie auch Videos von Müllsammlern aus den USA, Bali und Kenia zugeschickt bekommen. „Die TikTok-Seite ist, finde ich, ein toller Motor, um die Message in die Welt zu tragen. Über TikTok haben wir mittlerweile weltweit Communitys gefunden, die sich inspirieren haben lassen und Videos einschicken. Die versuchen wir so gut es geht zu unterstützen. Es macht Spaß zu sehen, wie die Menschen auf den Geschmack kommen“, freut sich Spiess.