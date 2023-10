Dieser Trip ist alles nur keine Vergnügungsreise

Schweizer haben uns etwas voraus

Ein Muss, will man konkurrenzfähig bleiben. „Im Gegensatz zu den Schweizern steht uns in Österreich in der zweiten Novemberhälfte keine Abfahrtspiste zur Verfügung, auf der wir trainieren können“, tönt es aus dem Ski-Austria-Lager. Ein Training gemeinsam mit den Eidgenossen ist nicht möglich. Bleibt also nur der Flug nach Übersee. Dass dies in Zeiten von Klimawandel und Gletscherschmelze den einen oder anderen Kritiker auf den Plan rufen wird, ist allen bewusst. Dass dieser Trip für die Damen keine Vergnügungsreise, sondern die professionellste Art ist, sich auf ihre anstehenden beruflichen Herausforderungen vorzubereiten, sollte man aber auch im Kopf haben.