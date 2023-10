Achtung bissig: Der Weiße Hai ist kein Zierfisch!

Etwa wenn Skye MacDonald „The winner takes it all, the loser has to fall“ von ABBA leise, wie eine bierernste Ballade vorträgt, während Flo Carove im Chefsekretärinnen Outfit im Hintergrund die schüchtern lüsterne Backgroundsängerin markiert; oder wenn sich die zehn Beine der Akteure aus dem Pool recken und ein Wasserballett vollführen, das Esther Williams vor Neid erblassen ließe. Manchmal plätschert es aber auch nur leicht in dieser amüsanten, fantasievoll animierenden Stunde am Haifischbeckengrund, einer Welt, die uns wohl näher ist, als befürchtet.