Ukraine baut in Charkiw erste unterirdische Schule

Klassenzimmer in der U-Bahn

Während viele Schulen in Frontregionen während des Krieges gezwungen sind, online zu unterrichten, hat Charkiw vor Beginn des Schuljahres am 1. September rund 60 Klassenzimmer in U-Bahn-Stationen eingerichtet, die Platz für mehr als 1000 Schüler bieten.