Ukraine: Vorbereitung auf zweiten Kriegswinter

Covid-Erkrankung und ein vergessener Pass

Nicht alle Außenminister schafften es zum Treffen in Kiew. Der polnische Kollege blieb zu Hause – offiziell, weil er an Covid-19 erkrankt ist. Doch das wollte ihm niemand so richtig abnehmen, Insider vermuten den Grund für das Fernbleiben eher im seit Wochen schwelenden Getreidestreit zwischen Polen und der Ukraine. Nachdem die EU die Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide auslaufen hat lassen, hält Polen den Importstopp aufrecht. Daraufhin drohte die Ukraine mit einer Klage, Polen wiederum antwortete mit einer Einschränkung der militärische Hilfe.