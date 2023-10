Wenn sich das Museum in eine Bühne verwandelt

Samstag, 7. Oktober, findet dann das große Benefizkonzert für UNICEF Österreich statt. Mit dabei: Gedeon Burkhard,Sunnyi Melles, Cesár Sampson, Valerie Huber, Helge Payer und viele mehr. Alle Künstler treten an diesem Abend pro bono auf. Die Gala stellt gleichzeitig auch den glanzvollen Abschluss der Veranstaltungsreihe „Friday Nights with Yury Revich“ dar. Der Reinerlös der Veranstaltung fließt in den Bau von solarbetriebenen Wasserpumpen in Malawi, die dafür sorgen, dass Kinder und ihre Familien Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten.