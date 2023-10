Zimmervermieter mit „Beschwerde“ in Falle gelockt

Betreiber von Pension will künftig auf Adressen achten

Andere Hoteliers und Zimmervermieter bekamen ähnliche Nachrichten, in denen ein vermeintlicher Diebstahl in einem Zimmer gefilmt wurde. Wer sich das Video anschauen wollte, tappte – wie bei den Fotos – in die Falle. „Ich werde in Zukunft bei Anhängen und Links besonders vorsichtig sein“, schwört der 42-Jährige. E-Mail-Adressen vergleicht er ab nun immer mit jenen von der Buchung.