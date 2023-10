Alaba und Arnautovic fehlen in Champions League

Für Osasuna wieder fit?

Gegen Napoli wird Abwehrchef Alaba noch fehlen, allerdings hofft Trainer Carlo Ancelotti, dass der Wiener am Wochenende in der nationalen Meisterschaft gegen Osasuna wieder dabei sein kann. Eine Untersuchung am Freitag hat ergeben, dass sich der ÖFB-Kapitän im Spiel gegen Las Palmas keine schwere Adduktorenverletzung zugezogen hat.