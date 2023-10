Kosovo: Bundesheer stockt dennoch nicht auf

Es gebe auch „keine Anfragen hierfür“. Großbritannien stelle strategische Reservekräfte bereit, „die voraussichtlich zum Einsatz gebracht werden. Der Einsatz einer Reserve ist ein normaler Vorgang“. Laut Verteidigungsministerium in Wien ist das Bundesheer zurzeit mit 275 Personen im KFOR-Kontingent vertreten. Abwechselnd würden unterschiedliche Länder sogenannte Reservekräfte stellen, die kurzfristig in den Kosovo geschickt werden können - Österreich sei momentan nicht an der Reihe. „Wir müssen seit längerer Zeit eine Zunahme der Spannungen vor Ort feststellen und beobachten die Lage ganz genau“, so das Verteidigungsministerium weiter.