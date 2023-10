Bregenzer Hotel musste evakuiert werden

Am Sonntag um 20.45 schlug eine Gaswarnanalge in einem Bregenzer Hotel an. 130 Gäste mussten daraufhin evakuiert werden. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob es sich bei dem ausgetretenen Gas um das gefährliche Kohlenmonoxid handelte. Ein Großaufgebot an Einsatzmannschaften war die Folge.