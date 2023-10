Meloni legt im Asylstreit mit Deutschland nach

„Scholz blockiert“

Am Sonntag hatte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto die Migrationspolitik des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz kritisiert. Dieser wolle unter anderem die zusätzlichen Grenzsicherungsmaßnahmen zu Österreich fortsetzen. „Scholz blockiert die deutschen Ostgrenzen für Migranten, erleichtert ihnen aber die Ankunft in Italien, indem er die im zentralen Mittelmeer aktiven NGOs finanziert“, so Crosetto am Sonntag auf Twitter (X).