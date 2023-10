Meloni kritisiert Flüchtlingspolitik von Scholz

Gelder an SOS Humanity

Italiens Regierung betrachtet es als ein Einmischen in innere Angelegenheiten, dass die deutsche Regierung Hilfsorganisationen fördern will, die sich in ihrem Land um Migrantinnen und Migranten kümmern. 400.000 bis 800.000 Euro sollen „in Kürze“ ausgezahlt werden - an ein Projekt zur Versorgung an Land und ein weiteres zur Rettung auf See. Gefördert wird beispielsweise SOS Humanity.