Taylor Swift feuerte mit Hollywood-Anhang Kelce an

Swift und Kelce heizten Liebes-Gerüchte an

In der Woche vor Swifts Besuch beim Chiefs-Spiel in Kansas City verglich der Footballspieler die Dating-Gerüchte in der „Pat McAfee Show“ mit dem Kinderspiel stille Post, räumte aber ein, dass er Swift nach ihrem Konzert im Arrowhead Stadium „den Ball zugespielt“ und sie zu seinem Spiel in demselben Stadion eingeladen habe.