Taylor Swift jubelt neuem Freund Travis Kelce zu

Liebe auf Umwegen

Dabei begann die Liebesgeschichte von Kelce und Swift mit einer Pleite für den Footballstar: Wie der 33-Jährige nämlich vor einigen Monaten verriet, habe er vergeblich versucht, der Chartstürmerin bei einem ihrer Konzerte seine Nummer zu geben. Doch nach dem Misserfolg sollte sich das Blatt wenden - und so deutete Kelce schon vor dem Spiel am Sonntag an, dass Swift im Stadion auftauchen könnte.