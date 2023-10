„Bürgermeister Willis Radweg endet in Sackgasse!“

Es sei klar, so Appler, dass die Grünen mit dieser schwachen Parteitags-Performance nicht gestärkt in die Wahl gehen. „Das ist definitiv kein Rückenwind für Bürgermeisterkandidat Georg Willi. Abgesehen von Janine Bex, Dejan Lukovic und Georg Willi selbst fehlen der neuen Grünen Liste erfahrene und kompetente Kräfte, die eine Stadt in bewegten Zeiten stabil regieren können“, analysiert Christoph Appler das Ergebnis der grünen Bezirksversammlung in Innsbruck.