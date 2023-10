Mini-Parteitag wählte Willi mit 100 Prozent

Alles neu bei den Innsbrucker Grünen – außer an der Spitze! Hier wurde am Samstag BM Georg Willi mehr oder weniger eindrucksvoll bestätigt. Mehr, weil er 100% Zustimmung erreichte. Weniger, weil nur 36 Stimmen abgegeben wurden. 36 Anwesende! Das ist bei den Grünen eine Bezirksversammlung in einer Stadt mit 130.000 Einwohnern, in der sie zuletzt ein Viertel (!) der zu vergebenden Mandate erreichten.