BM Georg Willi als Spitzenkandidat bestätigt

36 Parteimitglieder waren bei der Grünen-Bezirksversammlung am Samstag in Innsbruck dabei, als Amtsinhaber Georg Willi seine Kandidatur bekannt gab. Er erhielt die volle Zustimmung zum Spitzen- bzw. Bürgermeisterkandidaten. Bei seiner Rede betonte Willi zudem, dass in den vergangenen Jahren kein Stillstand herrschte. Dieses sei, wenn überhaupt, das Verschulden der anderen gewesen.