Gäste saßen nach Störung eine Stunde in Venetbahn

Kurzer Schockmoment am Vormittag bei der Venetbahn in Zams (Bezirk Landeck): Nach mehreren elektrischen Abschaltungen musste die Bahn außer Betrieb genommen werden. Personen kamen nicht zu Schaden, saßen jedoch gut eine Stunde fest. Die Ursachenforschung läuft. Es war nicht der erste Vorfall in den vergangenen Jahren.