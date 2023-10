Wer länger arbeitet, wird vom System bestraft

Arbeitsgruppe der Regierung ohne Ergebnisse

Die Regierung hat Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe zu Anreizen für längeres Arbeiten eingesetzt, erreicht wurde bisher aber nichts. Aktuell arbeiten in Österreich rund 90.000 Pensionisten weiter. Laut einer Studie würde das Interesse an einem Weiterarbeiten in der Alterspension von sechs auf 39 Prozent steigen, wenn es steuer- und abgabenrechtliche Begünstigungen gäbe. Bei 100.000 Neupensionisten pro Jahr ergibt sich ein Potenzial von bis zu 40.000 zusätzlichen Arbeitskräften, rechnet Korosec vor.