Seit 100 Jahren wird Liachtbratlmontag gefeiert

Traditionelles Jahrgangstreffen

Rund geht es am Liachtbratlmontag aber nicht nur in den Gasthäusern in Ischl. Traditionell wird an diesem Tag in der Kaiserstadt auch das Jahrgangstreffen für die runden Geburtstage zelebriert. Alle Ischler, die heuer ab dem 50er aufwärts einen runden Geburtstag feiern, sind zu einem Umzug eingeladen. Die Jüngeren marschieren, die Älteren dürfen mit Pferdekutschen fahren. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die Jubilare mit Blumen, Lebkuchenherzen und sonstigen Präsenten beim Umzug durch die Stadt zu ehren, es gibt Fotos, eine Messe und eine große Feierlichkeit im Kongresshaus.