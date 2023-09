Ukrainische Soldaten auf besetztem Gebiet gerettet

Einen weiteren Erfolg hat es laut eigenen Angaben des Geheimdienstes auch an einer anderen Front gegeben. So sei es gelungen, einen russischen Offizier zum Überlaufen zu bewegen. Dies teilte der GUR am Samstag bei einer Pressekonferenz mit. Danil Alfjorow, der ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesend war und seine Beweggründe erläuterte, gab an, elf weitere Kameraden überzeugt zu haben, sich den ukrainischen Streitkräften zu ergeben. All diese Angaben konnten von unabhängiger Stelle allerdings nicht überprüft werden.