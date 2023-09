Hohe Prämie für desertierten russischen Piloten

Pilot an Landsleute: „Ihr werdet es nicht bereuen“

Im ukrainischen Fernsehen erläuterte der desertierte Pilot die Gründe für seine Flucht und betonte, er sei „aus freien Stücken“ übergelaufen. In einer am Sonntag ausgestrahlten Dokumentation über „abgeschossene russische Piloten“ appellierte Maxim Kuzminow auch an seine ehemaligen Kameraden, ihm zu folgen. „Wenn ihr das tut, was ich getan habe, werdet ihr es nicht bereuen. Für euch wird bis an euer Lebensende gesorgt. Euch wird Arbeit angeboten, wo ihr wollt. Ihr werdet die Welt der Farben entdecken“, betonte der 28-Jährige.