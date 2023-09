ÖSV-Adler Hayböck: Ehe sorgt für „geraden Flug“

Für den es, wie auch für die restlichen nationalen Adler um Stefan Kraft, der erste Wettkampf in dieser Saison ist. „Wenn du schon so viele Jahre hinter dir hast, musst du dir das Jahr so einteilen, dass du im Winter top dastehst. Daher stecke ich noch mitten in meiner Vorbereitung“, verrät der 32-Jährige, der betont: „Die Rücken-OP ist noch nicht so lange her, daher habe ich in den ersten beiden Monaten vor allem darauf geachtet, körperlich in Schwung zu kommen. Ich fühle mich topfit!“