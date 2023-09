Motorradlenker (60) stürzte 200 Meter in Wald ab

Gegen 16 Uhr war der 60-Jährige mit seinem Motorrad auf der „Gang“ genannten öffentlichen Schotterstraße in Brandenberg/Aschau unterwegs. Dabei geriet er in einer leichten Linkskurve zu weit an den Fahrbahnrand. Der Schotter brach weg und der Biker stürzte in ein steil abfallendes Waldstück.