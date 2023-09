Brisante „Diagnose“ über das Klinikum Rohrbach

WhatsApp-Umfrage

Im Kern geht es um ein vom Spital geplantes Treffen mit den niedergelassenen Ärzten. So ein Treffen habe aus seiner Sicht „erst wirklich Sinn, wenn sämtliche maßgeblichen ärztlichen Spitzenposten im KH (Ärztlicher Direktor und Interner Leiter) neu besetzt sind, wir offen miteinander kommunizieren können und einen Neustart mit den jeweils neuen Playern im KH starten können“. Jedenfalls macht er nun eine Umfrage per WhatsApp unter den Medizinern, ob sie trotz allem an so einem Treffen teilnehmen möchten.