Pinzgauer Bauer zu Wolf: „Brauchen Regulierung“

Tierschützer planen Aktion gegen Wolfspolitik

Während das Land DNA-Proben ins Labor geschickt hat, kündigen die Tierschützer des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) eine Aktion an – nämlich gegen die Wolfspolitik des Landes. Sie wollen am Montag einen Herdenschutzzaun vor dem Amt der Salzburger Landesregierung errichten: eine symbolische Protestaktion. Weil: „Der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Daran werden auch die Abschussgelüste der Bauernvertreter nichts ändern.“, heißt es in der Ankündigung von der Gruppe rund um den Tierschützer Martin Balluch.