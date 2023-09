Kelag verdoppelte Konzernergebnis im Halbjahr 2023

Politische Reaktionen zum Halbjahresergebnis

Die Strompreise sorgten ja bereits in der Vergangenheit für politische Debatten. Laut Olga Voglauer von den Grünen dürften die Marktumstände nicht auf Kosten der Kärntner ausgenützt werden: „Wie kann es sein, dass andere Energieversorger ihre Tarife senken, die Kelag dagegen in eine völlig andere Richtung geht und gleichzeitig auch noch eine Steigerung des Konzernergebnisses von 100 Prozent einfährt? Hier muss definitiv gegengesteuert werden!“ Auch das Team Kärnten unter Gerhard Köfer spart nicht an Kritik: „Die Kelag ist gefordert, den Strompreis zu senken, so wie es viele andere Energieanbieter aufgrund des Marktumfeldes auch tun."