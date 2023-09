Monster-Schnitt! GAK ist in Schlager-Form

Die Statistik gibt ihm recht. Im Frühjahr 2022 stand er erstmals an der Seitenlinie. War es damals noch ein Punkteschnitt von 1,57 Zählern pro Spiel, entwickelte sich dieser konstant in die Höhe. In der Vorsaison waren es 2,00. Und heuer ist man bei imposanten 2,63 Punkten pro Partie! In der Jahrestabelle liegt man weit vorm ersten Verfolger: Bisher erspielte sich der GAK in 2023 satte 53 Punkte in 22 Spielen, der Zweite St. Pölten kommt auf gerade einmal 40 Punkte!