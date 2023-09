500 Skelette liegen unter dem Landeskrankenhaus

Sie graben bedächtig, nutzen feine Pinsel und packen Knochen für Knochen in Zeitungspapier. Bevor die Bagger am Gelände des Salzburger Landeskrankenhauses auffahren, sind die Archäologen am Werk. Die Experten untersuchen das Baufeld für den Neubau der Inneren Medizin III penibel. Denn: Auf dem Areal befand sich bis zum Jahr 1901 ein Spitalsfriedhof. Geschätzte 500 Skelette sollen sich hier unter der Erde befinden, 150 hat man seit dem Sommer bereits ausgegraben.