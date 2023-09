Bürgermeister erteilt Wohnungs-Idee eine Absage

„Die Erfahrung zeigt, dass man neben Sportanlagen recht schnell Anrainerbeschwerden wegen Lärms bekommt“, sagt der Seekirchner Stadtchef. Bedarf an neuem Wohnraum sieht er in seiner Stadt auch nicht unbedingt. „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Wohnungen geschaffen. Es entstehen aktuell auch noch neue. Momentan sehe ich dafür keinen Bedarf“, sagt Pieringer. Aus all diesen Gründen erteilt der Bürgermeister der Idee eine Absage: „Aus heutiger Sicht wäre es nicht gescheit und ist es auch nicht möglich, diese Idee umzusetzen.“